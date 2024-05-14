Ukrayna Başbakanı, AB ile tercihli ticaretin bir yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Ukrayna Başbakanı, AB ile tercihli ticaretin bir yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Avrupa Birliği (AB) ile tercihli ticaretin bir yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Şmıgal, Ukrayna'nın AB'ye yaptığı ihracata yönelik ithalat harç ve kotalarının askıya alınmasının, üreticileri, ihracatı ve ekonomisine önemli bir destek sağlayacağını ifade etti. AB Konseyi de Ukrayna'nın ihracatları üzerindeki ithalat harçlarının askıya alınmasının bir yıl daha uzatılmasını onayladı.

14.05.2024 12:39
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KİEV, 14 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Avrupa Birliği (AB) ile 5 Haziran'da sona erecek olan tercihli ticaretin bir yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Şmıgal, Pazartesi günü Telegram üzerinden paylaştığı açıklamasında, Ukrayna'nın AB'ye yaptığı ihracata yönelik ithalat harç ve kotalarının askıya alınmasının, Ukrayna'nın üreticileri, ihracatı ve ekonomisine önemli bir destek sağlayacağını belirtti.

Şmıgal, Ukrayna'nın AB ile entegrasyonunu hızlı şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.

AB Konseyi aynı günün erken saatlerinde Ukrayna'nın ihracatları üzerindeki ithalat harçlarının askıya alınmasının bir yıl daha uzatılmasını onaylamıştı.

Ukrayna'nın endüstriyel malları ve gıdaları üzerindeki tarife ve kotaları kaldıran Ukrayna-AB tercihli ticaret önlemleri Haziran 2022'de yürürlüğe girmişti.

Avrupa istatistiklerine göre, AB'nin Ukrayna'dan yaptığı ithalat geçtiğimiz yıl 22,8 milyar euroya ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Ukrayna, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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