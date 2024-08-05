Ukrayna, ABD'den 3,9 milyar dolarlık mali yardım aldı

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KİEV, 5 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna ABD'den 3,9 milyar ABD doları tutarında geri ödemesiz mali yardım aldı.

Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Hibe, Ukrayna hükümetinin borç yükünü artırmadan önceliğe sahip sosyal ve insani harcamaları karşılamaya yardımcı olacak" dedi.

ABD'nin sağladığı fon öğretmenlerin, kurtarma görevlilerinin ve kamu çalışanlarının maaşlarının finanse edilmesine ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilere, düşük gelirli ailelere ve engellilere yardım ödenmesine tahsis edilecek.

Ukrayna Şubat 2022 tarihinden bu yana ülke bütçesine destek olarak ABD'den 27 milyar dolar tutarında hibe aldı.

Kiev'in içinde bulunduğumuz yıl içinde Washington'dan toplam 7,8 milyar dolar bütçe desteği alması bekleniyor.