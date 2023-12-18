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Ukrayna Büyükelçisi ve BM Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü Samsun'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Ukrayna Büyükelçisi ve BM Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü Samsun'da temaslarda bulundu

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve BM Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü Stephen John Cahill, Samsun'da temaslarda bulundu. Büyükelçi Bodnar ve Cahill, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Demir, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın durdurulması için büyük gayret gösterdiğini belirtti ve Türkiye'nin barış yoluyla çözüm için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Ukrayna Büyükelçisi ve BM Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü Samsun\'da temaslarda bulundu
18.12.2023 - 20:50,
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile BM Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü ve Ülke Temsilcisi Stephen John Cahill, Samsun'da temaslarda bulundu.

Büyükelçi Bodnar ve Cahill ile beraberindekiler, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Demir, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın durdurulması için Türkiye'nin büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin savaşın etkilerini en fazla hisseden ülkelerden biri olduğunu dile getiren Demir, "Kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda, nerede çatışma varsa Türkiye barış yoluyla çözülmesi için büyük gayret sarf ediyor." dedi.

Türkiye'nin dış politika yaklaşımlarına da dikkati çeken Demir, "Bu, Türkiye'yi dünyada güvenilir, birçok millet ve insanın güvendiği, umut beslediği bir ülke durumuna getiriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ukrayna Büyükelçisi ve BM Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü Samsun'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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