 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna'da AA ekibinin kaldığı otele S-300 füzeleriyle saldırı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da AA ekibinin kaldığı otele S-300 füzeleriyle saldırı düzenlendi

Ukrayna'nın Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Harkiv kentinde Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de kaldığı otele saldırının S-300 füzeleriyle düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda 30'dan fazla sivilin bulunduğu bir otelin vurulduğuna dikkati çeken Sinegubov, olayda 11 kişinin yaralandığını ifade etti. AA muhabiri Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl, tahrip olan otelden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmıştı.

Ukrayna\'da AA ekibinin kaldığı otele S-300 füzeleriyle saldırı düzenlendi
11.01.2024 - 07:33,
Abone Ol

Ukrayna'nın Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Harkiv kentinde Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de kaldığı otele saldırının S-300 füzeleriyle düzenlendiğini bildirdi.

Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saat 22.30 sıralarında Harkiv'in Kiev ilçesine S-300 füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıda 30'dan fazla sivilin bulunduğu bir otelin vurulduğuna dikkati çeken Sinegubov, olayda 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Sinegubov, yaralananlar arasında otelde kalan Türk yayın kuruluşu muhabirlerinin de bulunduğunu kaydetti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde görev başında olan AA muhabiri Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl, tahrip olan ve bir anda alevlerin sardığı otelden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmıştı.

Sağlık durumu iyi olan AA personeli, kontroller için ambulansla hastaneye sevk edilmişti.

Saldırıda ekibin kullandığı araç da otelin yakınındaki diğer birçok araç gibi zarar görerek kullanılmaz hale gelmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Ajansı, Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da AA ekibinin kaldığı otele S-300 füzeleriyle saldırı düzenlendi - Son Dakika


08:03
6 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı 6 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı
07:44
Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
07:07
Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari 'Fito' içinse özel ekip kuruldu Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu
00:49
Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı

Son Dakika
07:44 Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
07:07 Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 08:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da AA ekibinin kaldığı otele S-300 füzeleriyle saldırı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement