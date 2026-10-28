Ukrayna\'da dron saldırısına uğrayan \'Antonia S\' nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı

Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan 'Antonia S' nedeniyle boğaz trafiği askıya alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Liberya bayraklı 'Antonia S' isimli geminin geçişi nedeniyle boğazda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Askıya alma, boğazdan geçiş yapacak gemilerin trafiğini her iki yönde etkiliyor.
UKRAYNA'da dron saldırısına uğrayan Liberya bayraklı 'Antonia S' isimli geminin geçişi nedeniyle boğazda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kaynak: DHA
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