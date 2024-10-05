Ukrayna'da İHA Düşüşü: S-70 Okhotnik-B İddiası

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Ukrayna'nın Konstantinovka kasabasında düşen insansız hava aracının (İHA), Rusya'ya ait yeni nesil insansız savaş hava aracı S-70 Okhotnik-B olduğu iddia edildi.

Donetsk İl İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin yaptığı yazılı açıklamada, Konstantinovka'da bir İHA'nın düştüğünü kaydederken, bu nedenle kasabadaki bazı evlerde yangın çıktığını, İHA parçaları düşen binalarda hasar oluştuğunu belirtti.

İHA'nın tipi ve düşme sebeplerinin araştırıldığını dile getiren Filaşkin, olay yerinde ilgili kurumların yetkililerinin çalıştığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Ukrayna basını, Konstantinovka'da Rusya'nın yeni nesil insansız savaş hava aracı S-70 Okhotnik-B'nin düşürüldüğünü yazdı. Hava aracının dost ateşi sonucu düşmüş olabileceği ileri sürüldü.

Rus ve Ukraynalı yetkililer henüz düşürülen İHA'ya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medyada İHA'nın bir uçak tarafından vurularak düşürülmesinin görüntüleri paylaşıldı.