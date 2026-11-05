Ukrayna'da nükleer santrallerde üretim Rus saldırılarıyla düştü, 6 bölge elektriksiz - Son Dakika
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Ukrayna'da nükleer santrallerde üretim Rus saldırılarıyla düştü, 6 bölge elektriksiz

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Ukrayna\'da nükleer santrallerde üretim Rus saldırılarıyla düştü, 6 bölge elektriksiz
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Ukrayna, enerji altyapısına yönelik geniş çaplı Rus saldırıları nedeniyle nükleer santrallerin elektrik üretim kapasitesini düşürmek zorunda kaldı. Son saldırıların ardından altı bölgeye elektrik verilemezken ülkenin büyük bölümünde planlı kesintiler uygulanıyor.

KİEV, 5 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna, ülkenin enerji altyapısına yönelik geniş çaplı Rus saldırıları nedeniyle nükleer santrallerin elektrik üretim kapasitelerini düşürmek zorunda kaldı.

Ukrayna Enerji Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, hasar gören elektrik şebekesinin onarılmasının ardından santrallerin kademeli olarak normal çalışma seviyelerine döneceğini ifade etti.

Son saldırıların ardından altı bölgeye elektrik verilemedi. Ülkenin büyük bir kısmında ise planlı elektrik kesintileri uygulanıyor.

Elektrik sıkıntısı, özellikle enerji altyapısının ciddi hasar gördüğü başkent ve çevresinde hayatı olumsuz etkiliyor. Bakanlık, onarım ekiplerinin, elektrik tedarikini yeniden sağlamak için aralıksız çalıştığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın enerji altyapısını 289 insansız hava aracı (İHA), 17 balistik füze ve 59 seyir füzesi ile hedef aldığını söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da perşembe günü yaptığı açıklamada, hava savunma güçlerinin bir önceki gece bazı bölgelerin yanı sıra Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 496 sabit kanatlı İHA'yı önleyip imha ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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