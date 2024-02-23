Ukrayna\'da savaş nedeniyle çocuklar okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, savaş nedeniyle Ukrayna'nın Harkiv kentindeki 700 okuldan sadece 2'sinin sınıf içi eğitim verebildiğini bildirdi.
Elder ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Delegasyonu'nun Ukrayna'daki Başkanı David Fisher, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında 24 Şubat 2022'den bu yana devam eden Ukrayna- Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son 2 yılda savaşın yıktığı Ukrayna'daki çocukların aylarca zorunlu olarak yer altındaki sığınaklarda kaldığını hatırlatan Elder, çok sayıda çocuğun bu nedenle derin psikolojik sıkıntılar yaşadığını söyledi.
Sözcü Elder, "Harkiv kentindeki 700 okuldan sadece 2'si sınıf içi eğitim verebiliyor. Bu durum, diğer sonuçlarının yanı sıra sosyalleşmenin engellenmesine yol açıyor." dedi.
Fisher, çevrim içi katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki insanların zorluklara rağmen çabaladığını ancak bombardımanlar ve belirsizlik nedeniyle toparlanmalarının mümkün olmadığını kaydetti.
Savaş nedeniyle en ağır yıkımın olduğu bölgelerde temel hizmetlere erişim sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Fisher, sahadaki ortaklarıyla Ukrayna halkına destek olmayı sürdürdüklerini ifade etti.
Fisher, ayrıca Ukrayna'da en fazla ihtiyacın ve zor erişimin doğu bölgesindeki temas hattında olduğuna dikkati çekti.
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