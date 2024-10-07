Ukrayna'dan Kırım'da Petrol Tesisine Saldırı - Son Dakika
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Ukrayna'dan Kırım'da Petrol Tesisine Saldırı

Ukrayna ordusu, Kırım'daki Feodosiya'da Rus petrol deposuna saldırı düzenleyerek yangın çıkardı.

07.10.2024 11:16
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Ukrayna ordusunun, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Feodosiya'da bulunan bir deniz petrol deposuna saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Feodosiya'da Rus ordusuna hizmet eden tesise düzenlenen "başarılı" saldırı sonucu petrol deposunun yakınında yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı düzenlenen terminalin, Kırım'da Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan petrol ürünlerinin aktarımı açısından en büyük tesis olduğu kaydedildi.

Kiev'e füze ve İHA saldırısı düzenlendi

Öte yandan, Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu sabah başkent Kiev'e füze saldırı düzenlediğini duyurdu. Popko, Rus MİG-31K bombardıman uçağından Kiev'e yönelik Kh-47M2 "Kinjal" füzelerinin fırlatıldığını ifade etti.

Popko, havada imha edilen füze parçalarının Kiev'in Solomyansk ile Holosiyvka ilçelerine düştüğünü aktararak, "Şimdilik elde edilen bilgilere göre kentte herhangi bir hasar veya can kaybı yok. Detaylar netleşiyor." ifadesini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus saldırısı sonucu füze parçalarının kentin birkaç ilçesinde düştüğünü kaydederek, yaralı olup olmadığı ve hasara ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca, Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu gece saatlerinde de Kiev'e insansız hava araçlarıyla (İHA) ile saldırı düzenledi. Tüm İHA'ların havada imha edildiği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu hasar veya can kaybı hakkında bir bilgi olmadığı belirtildi. Açıklamada, ekim ayında Rusların Kiev'e dördüncü kez İHA saldırısı düzenlediği bilgisi verildi.

En yoğun çatışmalar Donetsk bölgesinde

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'da cephe hattında son bir günde 141 çatışma yaşandı.

En sıcak çatışmaların ülkenin Donetsk bölgesinde meydana geldiği kaydedilen açıklamada, Rus ordusunun bölgedeki Pokrovsk ve Kurakhiv şehirleri yönlerinde ilerlemeye çalıştığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Kırım'da Petrol Tesisine Saldırı - Son Dakika

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