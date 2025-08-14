Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Volgograd bölgesinde Rus petrol şirketi Lukoil'e ait petrol rafinerisine insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Volgograd bölgesinde Lukoil'e ait "Lukoil-Volgogradneftepererabotka" petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu rafinerinin Rus ordusuna hizmet ettiği iddia edilerek, "İnsansız hava araçlarının saldırısı sonucu tesiste büyük yangınlar çıktı." denildi.
Volgograd petrol rafinerisinde yıllık 15 milyon tondan fazla petrol üretildiğine işaret edilen açıklamada, bu miktarın Rusya'nın yıllık petrol üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 5,6'sına denk geldiği vurgulandı.
Rafinerinin, Rus silahlı kuvvetlerinin lojistiği için kritik öneme sahip dizel, benzin ve havacılık yakıtı ürettiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan Lukoil Rafinerisine İHA Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?