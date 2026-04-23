Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'dan Orta Doğu ile İHA Anlaşmaları

23.04.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenski, Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile insansız hava aracı anlaşmaları imzaladı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile insansız hava araçlarını (İHA) kapsayan üç anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Zelenski, söz konusu anlaşmaların Ukrayna'da hem kamu hem de özel sektörle yapılacak çok sayıda sözleşmeye dönüşeceğini söyledi. ABD merkezli CNN'e verdiği röportajda konuşan Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Üç büyük güvenlik belgesini Orta Doğu'daki ülkelerle imzaladık, Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile İHA anlaşmaları. Bunlar, Ukrayna'nın hem özel hem de kamu sektörlerinde çok sayıda farklı sözleşmeye dönüşecek."

Teslimata hazırız. İlk olarak uzmanlığımızı sunuyoruz. İkinci olarak, farklı askeri ekipmanları tek bir sistemde entegre etmek için eğitim misyonları ve yazılım sağlıyoruz. Ayrıca ucuz İHA'lar ve bunların üretimi için ortak üretim hatları kurmayı öneriyoruz. Bir Şahed'in maliyeti 80 bin ila 130 bin dolar arasında olabilir. Bunlar, 3-4 milyon dolarlık bir füze yerine 10 bin dolarlık bir önleyiciyle imha edilebilir. Ülkelerin kendilerini savunmasına yardımcı olmak istiyoruz. Bu tür ortaklıkları diğer ülkelerle de sürdürmeye devam edeceğiz.

Tüm bunların ABD ile de paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapabilirsek gurur duyarım, çünkü ABD'nin desteği için çok minnettarız."

Kaynak: ANKA

Birleşik Arap Emirlikleri, İnsansız Hava Aracı, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Diplomasi, Teknoloji, Ekonomi, Savunma, Güncel, Katar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 12:41:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.