Ukrayna'dan Rusya'nın Ateşkesi Değerlendirmesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın Paskalya Bayramı nedeniyle geçici ateşkes ilan etmesine ilişkin, "Rus güçlerinin, her yönde nasıl ateşi keseceklerini görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sybiha, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes kararını değerlendirdi.

ABD'nin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki görüşmeler sırasında önerdiği 30 günlük ateşkesin uygulanmasını Ukrayna olarak kabul ettiklerini ifade eden Sybiha, Rusya'nın ise 39 gündür bu teklifi reddettiğini savundu.

Putin'in, "30 gün yerine 30 saatlik" geçici ateşkes ilan ettiğini belirten Sybiha, "Sözlerine güvenilemeyeceğini biliyoruz ve sözlere değil eylemlere bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, "Mart ayından beri masada olan tam ve koşulsuz 30 günlük ateşkes önerisini her an kabul edebileceğini" kaydeden Sybiha, "Rus güçlerinin, her yönde nasıl ateşi keseceklerini görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmişti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirmişti.

Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." demişti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko ise, Rusya'nın geçici ateşkes ilan etmesine rağmen Rus ordusunun cephede ateş açmaya devam ettiğini söylemişti.