Ukrayna'dan Rusya'ya Hava Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna'dan Rusya'ya Hava Saldırısı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Engels-2 havaalanına insansız hava aracı ile saldırı düzenledi.

14.01.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Saratov bölgesine bağlı Engels şehri yakınlarında yer alan Engels-2 askeri havaalanının altyapısına hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri 14. İnsansız Havacılık Kompleksleri Alayının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, bu gece Rusya'ya hava saldırısının düzenlendiği belirtildi.

Saldırının, Rus ordusunun 22. Havacılık Tümenine ait Tu-95MS ve Tu-160 bombardıman uçaklarının bulunduğu Engels-2 askeri havaalanının altyapısına yönelik gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, hava saldırısının Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) birlikleri ve diğer bileşenleri tarafından ortak düzenlendiği aktarıldı.

TU-160 bombardıman uçağı için kullanılan özel yakıtın depolandığı "Kristal" sanayi tesisindeki tanklarda da saldırı sonucu yangın çıktığı belirtilen açıklamada, "Düşmanın stratejik havacılık kabiliyetlerini azaltmaya yönelik günlerce süren karmaşık operasyon tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna ordusu 8 Ocak'ta da aynı bölgeye benzer saldırıyı düzenlemişti

Rusya'nın, Ukrayna tarafından İHA'larla saldırı yapılan Saratov bölgesindeki Engels şehrinde 8 Ocak'ta acil durum ilan edildiği bildirilmişti.

Saratov Valisi Roman Busargin, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Saratov'a yönelik İHA saldırısına ilişkin bilgi vermişti.

Saldırı nedeniyle Engels'teki bir sanayi bölgesinde çıkan yangının devam ettiğini kaydeden Busargin, bölgede acil durum ilan edilmesine karar verildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Rusya'ya Hava Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:56:50. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rusya'ya Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.