Ukrayna'dan Türkiye'de Yeni Toplantı Önerisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un, Rusya ile Ukrayna temsilcilerinin Türkiye'de yeni toplantı yapmasını önerdiğini bildirdi.

Zelenskiy, X'teki hesabından, ülkesinin büyükelçileriyle yaptığı toplantıya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Ukraynalı lider, ülkesinin 2022'de başlayan savaşın ardından yaptığı diplomatik hamlelere ve toplantıda büyükelçilere verdiği direktiflere değindi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde "etkili görüşmelerin yalnızca ülke liderleri düzeyinde" olacağını belirten Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ve Ukrayna heyetinin lideri Umerov'un, iki ülke temsilcilerinin Türkiye'de yeni toplantı yapmasını önerdiğini bildirdi.

Zelenskiy, Kiev'in gündeminin savaş esirlerinin iadesi, "Rusya tarafından kaçırılan çocukların iadesi" ve liderler toplantısına yönelik hazırlık olduğuna dikkati çekti.