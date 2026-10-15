Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Voronej'deki üste 6 Su-34M uçağını vurduğunu bildirdi - Son Dakika
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Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Voronej'deki üste 6 Su-34M uçağını vurduğunu bildirdi

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Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Voronej bölgesindeki Borisoglebsk Hava Üssü'nde bulunan 6 Su-34M savaş uçağına Neptun tipi füze sistemiyle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, söz konusu uçakların imha edildiği ifade edildi.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Voronej bölgesindeki Borisoglebsk Hava Üssü'nde konuşlandırılmış 6 Su-34M savaş uçağının füzelerle hedef alındığını bildirdi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik hava saldırıları hakkında bilgi verildi.

Rusya'nın Voronej bölgesinde yer alan Borisoglebsk Hava Üssü'nde bulunan savaş uçaklarına yönelik saldırının "Neptun" tipi füze sistemi kullanılarak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna Deniz Kuvvetleri, düşmanın 6 Su-34M uçağını imha etti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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