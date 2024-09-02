Zelenskiy: Kursk Operasyonu Planlı Şekilde Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zelenskiy: Kursk Operasyonu Planlı Şekilde Devam Ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik ağustosta başlattığı operasyonun planlanan şekilde sürdüğünü belirtti. Zelenskiy, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki ilerleyişini engellemek açısından bu operasyonun önemli olduğunu vurguladı.

02.09.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik ağustosta başlattığı operasyonun planlanan şekilde sürdüğünü, bunun Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki ilerleyişini engellemek açısından önemli olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna'da temaslarda bulunan Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile Zaporijya kentini ziyaret etti. Ukrayna'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrencilerle bir araya gelen Zelenskiy ile Schoof, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Sumi, Harkiv ve Kiev bölgelerine bu gece ve sabaha karşı hava saldırıları düzenlediğini, milyonlarca öğrencinin saldırılar altında eğitime başladığını söyledi.

Rus saldırılarının önlemesi için hava savunma sistemlerinin güçlendirmesi ile F-16 savaş uçakları ile çeşitli silahların sağlanması konusunda Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, konuyla ilgili Schoof'a da gereken bilgileri verdiklerini kaydetti.

Zelenskiy, Batılı ülkelerin ürettiği uzun menzilli silahların Rusya'daki askeri hedeflere yönelik kullanılmasına ilişkin yasakların kaldırılması ve bu tür silahların alınması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

"Kursk operasyonu görevlerini yerine getiriyor"

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik ağustosta başlattığı saldırılar hakkında konuşan Zelenskiy, "Kursk operasyonu görevlerini yerine getiriyor ve planlanan şekilde devam ediyor." dedi.

Zelenskiy, Kursk'taki operasyonun, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki saldırılarının azaltılması açısından da büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Pokrovsky ve Toretsk istikametindeki zorluklara gelince, Kursk operasyonunun da bunu etkileyebileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın amacının Donetsk ve Luhansk bölgelerini tamamen işgal etmek olduğunu, bu nedenle en hazırlıklı askeri birliklerini burada konuşlandırdığını aktaran Zelenskiy, son iki günde Rus ordusunun Pokrovsk şehri yönünde bir ilerleme kaydetmediğini belirtti.

Zelenskiy, Kursk bölgesinde 600'den fazla Rus askeri esir aldıklarını, bunun Rusya-Ukrayna arasında devam eden esir takası süreci için önemli olduğunu vurguladı.

"Zaporijya Nükleer Santrali'ni kontrol etmek için çalışıyoruz"

"Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'nin tekrar Ukrayna'nın kontrolüne geçmesi için mevcut yöntemler" konusundaki soruyu yanıtlayan Zelenskiy, bunun için çalıştıklarını söyledi.

Güvenlik açısından santralin şimdilik savaş yoluyla geri alınmasının imkansız olduğunu kaydeden Zelenskiy, siyasi yöntemlerle bunu yapmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Zelenskiy, santralin tekrar Ukrayna tarafından kontrol edilebilmesi için yürütülen siyasi görüşmelerin bugüne kadar çok etkili olmadığını, bu sürece Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin de katıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Politika, Donetsk, Ukrayna, Enerji, Güncel, Rusya, kiev, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Kursk Operasyonu Planlı Şekilde Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Yeniden Refah Partisi’nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı
21:44 Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül’de Açıklanacak Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de Açıklanacak
20:37 İsrail’de Protestsler Zirveye Ulaştı: Netanyahu’ya İstifa Çağrısı İsrail'de Protestsler Zirveye Ulaştı: Netanyahu'ya İstifa Çağrısı
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
11:12 Avusturya’da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi Avusturya'da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:50 Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı Kadına yaptıkları muamele tepki çekti Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti
10:47 Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: DolarTL 34,04 Seviyelerinde Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: Dolar/TL 34,04 Seviyelerinde
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 22:25:11. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Kursk Operasyonu Planlı Şekilde Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement