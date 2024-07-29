Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya ateşkes çağrılarına yanıt veremeyeceklerini belirtti - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya ateşkes çağrılarına yanıt veremeyeceklerini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarını sürdürmesi durumunda ateşkes çağrılarına yanıt veremeyeceklerini ve kasım sonuna kadar barış için bir eylem planı geliştireceklerini açıkladı. Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi için Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya baskının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çeşitli ülkelerle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda görüşmeler yapacaklarını ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile de savaşı ele aldıklarını belirtti.

29.07.2024 00:01
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, ülkesinin topraklarına yönelik saldırılarını sürdürmesi durumunda ateşkes çağrılarına yanıt veremeyeceğini ve kasım sonuna kadar Ukrayna olarak barış için bir eylem planı geliştireceklerini belirtti.

Zelenskiy, Japonya'nın kamu yayıncısı NHK televizyonu ile yaptığı röportajda ülkesinde devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

NHK'nin haberine göre, Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi için Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'ya baskının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sabır, destek (Ukrayna'ya) ve diplomatik baskı (Rusya'ya), bunlar savaşın adil bir şekilde sona ermesi için üç faktördür. ABD ve Avrupa ülkeleri birliği korursa, bu ek bir baskı oluşturacak ve Moskova'ya hiçbir şansının olmadığını gösterecek."

Savaşı müzakere yoluyla sona erdirmek konusuna da değinen Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırılarını devam ettirmesi durumunda ateşkes çağrılarına yanıt veremeyeceklerini ifade etti.

Zelenskiy, çeşitli ülkelerle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konularında ayrıntılı görüşmelere başlayacağını aktararak, kasım sonuna kadar barış için bir eylem planı oluşturacağının altını çizdi.

Zelenskiy, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile telefon görüşmesinde de Ukrayna'da devam eden savaşı ele aldıklarını hatırlatarak, "Sayın Trump Ukrayna hakkında bir şeyler öğrenmek isterse gelip kendisi görebilir veya bana sorabilir." dedi.

G7 üyesi Japonya'nın ülkesine verdiği desteğin önemini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna ile güvenlik işbirliği anlaşması imzalayan ilk NATO üyesi olmayan ülke oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya ateşkes çağrılarına yanıt veremeyeceklerini belirtti - Son Dakika

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