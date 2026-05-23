Ukrayna Dron Operatörü Dmytro'nun Hayalleri

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Dursun ALKAYA

(HARKİV) - Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 429. İnsansız Sistemler Tugayı'nda dron operatörü olan Dmytro, daha hafif ve basit amaçlarla kullanılan dronlar sayesinde sivil halka her türlü yardım sağladıklarını belirtti. Dmytro, savaş bittikten sonra daha küçük bir şehre taşınıp bir çiftlik sahibi olmak ve aile kurmak istediğini kaydetti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da bulunduğu bir grup Türk gazeteci, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında kurulan, gönüllü birliklerden oluşan 429. İnsansız Sistemler Tugayı'nı Harkiv'de ziyaret etti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren ve insansız hava sistemleri alanında uzmanlaşan birlik, özellikle FPV dronlar, keşif ve saldırı amaçlı İHA sistemleri ile cephe hattında görev yürütüyor. Birlik, başta Harkiv bölgesi olmak üzere doğu cephesindeki operasyonlarda rol üstlendi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan ve savaş öncesinde üniversite öğrencisi olduğunu belirten "Bıyık" lakaplı dron operatörü olan Dmytro, henüz eğitimini tamamlayamadığını kaydetti.

"OPERASYON ALANIMIZI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALABİLİYORUZ"

Dron teknolojisinin savaşın gidişatını nasıl etkilediği sorusu üzerine Dmytro, "Daha hafif ve basit amaçlarla kullanılan dronlar sayesinde sivil halka her türlü yardım sağlayabiliyoruz. Kuşatma olsa dahi FVP dronlar daha hafif. Operasyon alanımızı tamamen kontrol altına alabiliyoruz. Çünkü düşmanın sahip olduğu lojistik hatları vurabiliyoruz ve kilometre başına tam bir kontrol sağlanıyor" dedi. Y dron teknolojilerinin savaşın gidişatını çok büyük bir şekilde değiştirdiğini söyleyebileceğini ifade etti.

Dmytro, cephedeyken etkilendiği anın ne olduğuna ilişkin sorunun ardından ilk nöbetinde aracına bir FVP dron düşmesini unutamadığı an olduğunu söyledi.

Savaşın ardından ülkesinin ve kendisinin geleceğine ilişkin hayali ile ilgili Dmytro, "Çok sıradan bir hayalim var. Savaş bittikten sonra daha küçük bir şehre taşınıp egzotik hayvanları besleyebileceğim bir çiftlik sahibi olmak istiyorum. Aile kurmak istiyorum" dedi.

"RUSYA'NIN AMACI TARIM FAALİYETLERİNİ DE TERÖRİZE ETMEK"

Tugay Komutanı Yurii Fedorenko, gazetecilere Tugay'ın faaliyetleri ve önceliklerine ilişkin bilgi verdi. Ardından bir dronun nasıl çalıştığı gösterildi. Fedorenko yaptığı açıklamada, tugaylarının teçhizatlarında üç çeşidin öne çıktığını, bunların yakın mesafede öncü çalışan dronlar, 30 kilometre ve daha derinliklerde operasyonel amaçlarla kullanılan ve stratejik Rusya Federasyonu'ndaki hedefler dahil daha uzun menzilli ve daha büyük amaçlar için kullanılan dronlar olduğunu söyledi.

Tarım alanlarıyla ilgili soru üzerine Fedorenko, Ukrayna toprakları, ekolojisi ve doğasını her zaman önceliklendirdiklerini belirterek, "Burada dron çalışmamızda kritik bir şey yoksa her zaman tarım faaliyetlerine müsaade ediyoruz. Maalesef Ukraynalı çiftçiler sürekli olarak düşman SİHA'larının tehdidi altında çalışma zorunda. Çünkü Rusya Federasyonu'nun amacı sadece askerleri yok etmek, sivilleri hedef almak değil, aynı zamanda ülkenin ayakta kalmasını sağlayan tarım faaliyetlerini de terörize etmek. Bu nedenle çiftçiler arasında savaş zamanı ölüm oranı oldukça yüksek" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇOK FAZLA SAYIDA TEÇHİZATI SÖZ KONUSU"

Fedorenko, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği Bayraktar TB2'lerin savaşın gidişatını nasıl değiştirdiğiyle ilgili soruyu, "Türk savunma sanayi üretiminin güçlü, çok kapsamlı ve başarılı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin ürettiği devrim niteliğinde çok fazla sayıda teçhizat söz konusu. Eğer Türkiye'nin teknolojk yeteneklerini, Ukrayna'nın teknolojik, inovatif ve askerlerinin aktif muharebe deneyimini birleştirirsek sadece Ukrayna toprakları ve halkını korumakla kalmayız, Türkiye'nin de güvenliğini güçlendiririz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın teknolojik altyapısı ve deneyimi olduğunu anımsatan Fedorenko, "Türkiye'nin çok iyi teknolojik altyapısı var. Bunları birleştirdiğimizde, ki hükümetlerimiz arasında çok ciddi bir iş birliği zaten söz konusu, Türkiye'ye de bize de çok şey katacağı, çok daha güçleneceği bir senaryoyla karşı karşıya oluruz" dedi. Fedorenko, Türkiye'ye destekleri için teşekkür etti.