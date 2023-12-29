 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Rusya, kritik öneme sahip altyapıyı hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Rusya, kritik öneme sahip altyapıyı hedef aldı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın bugün ülkesine düzenlediği yoğun insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırılarında kritik öneme sahip altyapıyı, sanayi ve askeri tesisleri hedef aldığını bildirdi. Zalujnıy, Rus ordusunun Ukrayna topraklarına gerçekleştirdiği saldırıları değerlendirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA ve füze saldırıları düzenlediğine işaret eden Zalujnıy, 'Kritik öneme sahip altyapı, sanayi ve askeri tesisler saldırıya uğradı.' ifadesini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Rusya, kritik öneme sahip altyapıyı hedef aldı
29.12.2023 - 15:23,
Abone Ol

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın bugün ülkesine düzenlediği yoğun insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırılarında kritik öneme sahip altyapıyı, sanayi ve askeri tesisleri hedef aldığını bildirdi.

Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna topraklarına gerçekleştirdiği saldırıları değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya İHA ve füze saldırıları düzenlediğine işaret eden Zalujnıy, "Kritik öneme sahip altyapı, sanayi ve askeri tesisler saldırıya uğradı." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına 36 "Şahed" model İHA'larla saldırdığına dikkati çeken Zalujnıy, Rusya'nın saat 06.00 sularında da 18 Tu-95MS uçağından en az 90 seyir füzesi fırlattığını kaydetti.

Rusya'nın Kursk bölgesinden havalanan Tu-22M3 uçaklarının Ukrayna'nın kuzey ve merkez bölgeleri yönünde ?-22/?-32 tipi seyir füzeleri fırlattığını belirten Zalujnıy, Rus birliklerinin S-300 güdümlü füzeleriyle Harkiv bölgesine saldırdığına dikkati çekti.

Zalujnıy, açıklamasında "Düşman işgal altındaki Kırım ve Rusya'nın Kursk ve Belgorod bölgelerinden S-300, S-400, İskender-M olmak üzere en az 14 balistik füze fırlattı." ifadesine yer verdi.

Saat 06.30 sıralarında 5 MiG-31K uçağının Astrahan bölgesinden havalandığının tespit edildiğini belirten Zalujnıy, bu uçakların 5 X-47M2 Kinjal aerobalistik füze ateşlediğini aktardı.

Zalujnıy, Rusya'nın Su-35 taktik uçaklarından 4 ?-31P ve bir ?-59 uçaksavar füzesi fırlattığını belirterek, "İlk belirlemelere göre, bu gece düşman, Ukrayna'ya yönelik 158 hava saldırı aracı kullandı. Hava Kuvvetleri, diğer birimlerle işbirliğinde 27 Şahed İHA'yı, 87 seyir füzesini imha etti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Rusya, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Rusya, kritik öneme sahip altyapıyı hedef aldı - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:29:55. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Rusya, kritik öneme sahip altyapıyı hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement