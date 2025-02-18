Ukrayna için Kalıcı Barış Vurgusu

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(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'da barış olanaklarını görüşmek üzere ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldiğini belirterek, "Barış, basit bir ateşkes olamaz. Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı ve Avrupa'da güvenliği sağlayacak bir anlaşmaya ihtiyacımız var" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'da barış olanaklarını görüşmek üzere ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bugün Brüksel'de bir araya geldiğini duyurdu. Costa, "Barış, basit bir ateşkes olamaz; Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı ve Avrupa'da güvenliği sağlayacak bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Ukrayna, Avrupa'ya güvenebilir. Barış ve güvenliği sağlamak için ABD ile yapıcı bir şekilde çalışmaya devam etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.