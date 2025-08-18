Ukrayna İçin Tarihi Toplantı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra Avrupalı liderlerin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenecek üçlü toplantının, Ukrayna için tarihi adım olabileceğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile düzenlenecek ortak toplantıdan önce açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın, Avrupa kıtasının ve İngiltere'nin güvenliği için çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün doğru bir yaklaşımla, özellikle güvenlik garantileri konusunda gerçek ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Üçlü toplantının, "mantıklı bir sonraki adım" olduğu değerlendirmesinde bulunan Starmer, "Üçlü toplantı, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin ve daha zorlu sorunların çözülmesine katkıda bulunacak. Gerçekten önemli ve tarihi adım olabilir." diye konuştu.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.