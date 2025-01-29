Ukrayna İHA ile Rus Rafinerisine Saldırdı

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Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki bir petrol rafinerisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki Kstovo şehrindeki petrol rafinerisine İHA saldırısı yapıldığını belirtti.

Saldırı nedeniyle çıkan yangını da gösteren görüntüleri paylaşan Kovalenko, söz konusu petrol rafinerisinin Rus ordusu için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kovalenko, "Saldırının yapıldığı Kstovo rafinerisi yılda 15 ila 17 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip. Rusya'nın dördüncü büyüğü denilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya, Kiev'e İHA ile saldırı düzenledi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kente İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Kliçko, devam eden saldırı nedeniyle Kiev'de hava savunma sistemlerin devreye girdiğini aktardı.

Zelenskiy: "Putin müzakerelerden kaçıyor"

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de X hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için gereken müzakereler konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı açıklamasını değerlendirdi.

Putin'in, aslında müzakerelerden kaçındığı ve güçlü liderlerden "korktuğunu" kaydeden Zelenskiy, onun amacının savaşı sürdürmek olduğunu savundu.

Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te ülkesine hibrit savaş başlattığını ifade ederek, bu durumun 2022'de ise Ukrayna'ya yönelik geniş kapsamlı bir saldırıya dönüştüğünü belirtti.

Putin'in, "küresel istikrarı bozabilecek önemli imkanlara sahip olduğunu" kaydeden Zelenskiy, ancak onun dünya liderlerinin baskısına dayanamayacağını vurguladı.

Zelenskiy, "İşte bu yüzden barışa inanma ve onu güçle yakınlaştırma cesaretine sahip olan hepimiz, ortak ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki durumla ilgili Rus devlet kanalı Rossiya-24'e açıklamalarda bulunmuştu.

Putin, Zelenskiy'nin Rusya ile müzakereleri yasakladığını belirterek, "Şimdi müzakerelere başlarsak bu meşru olmayacak." demişti.