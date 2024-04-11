Ukrayna İHA Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna İHA Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Apanasovka köyüne İHA ile düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı sonucunda bir sivil araba hedef alınarak içerisinde bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

11.04.2024 00:57  Güncelleme: 01:04
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Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun bölgeye İHA ile düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Telegram kanalından açıklamada bulunan Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Apanasovka köyüne İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Starovoyt, "Apanasovka köyündeki bir sivil arabaya Ukrayna'ya ait İHA'dan patlayıcı cihaz atıldı. Maalesef arabada bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

9 Nisan'da Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine topçu sistemleriyle düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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