Ukrayna İHA'sı Kazara Bulgaristan'a Girdi - Son Dakika
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Ukrayna İHA'sı Kazara Bulgaristan'a Girdi

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Ukrayna Büyükelçisi, İHA'nın kasıtlı yönlendirilmediğini belirtti; Bulgaristan endişeli.

Ukrayna'nın Sofya Büyükelçisi Olesya Ilashchuk, Bulgaristan hava sahasına girerek Romanya sınırındaki Trans-Balkan doğal gaz boru hattının yakınlarında infilak eden insansız hava aracının (İHA) kasıtlı olarak Bulgaristan'a yönlendirilmediğini belirtti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Ukrayna ordusuna ait olduğu değerlendirilen İHA'nın Bulgaristan hava sahasına girmesi nedeniyle Ukrayna'nın Sofya Büyükelçisi Ilashchuk ile görüştü.

Görüşmede Petrova, Bulgaristan tarafının olaya ilişkin ciddi endişesini dile getirdi ve ülkenin hava sahasına yönelik izinsiz her türlü girişin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Petrova, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek mevcut bilgilerin Ukrayna tarafından paylaşılmasını istedi ve benzer olayların gelecekte yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının Bulgaristan açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ilashchuk ise olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için tam işbirliğine hazır olduklarını ve İHA'nın Bulgaristan'a kasıtlı olarak yönlendirilmediğini belirtti.

Açıklamada, Bulgaristan'ın olayla ilgili Romanya ile temaslarını sürdürdüğü, Petrova'nın ayrıca Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını olay ve Bulgaristan'ın attığı adımlar konusunda bilgilendirdiği ifade edildi.

NATO müttefikleri arasında konuya ilişkin son bilgilerin çarşamba günü paylaşılmasının beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Dış Politika, Bulgaristan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna İHA'sı Kazara Bulgaristan'a Girdi - Son Dakika

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