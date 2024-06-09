Ukrayna İstihbaratı, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu - Son Dakika
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Ukrayna İstihbaratı, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu

Ukrayna İstihbaratı, Rusya\'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu

Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurduklarını duyurdu. Açıklamada, saldırının Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne düzenlendiği ve uydu fotoğraflarıyla vurulduğunun kanıtlandığı belirtildi. Bu olay, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu anlamına geliyor.

09.06.2024 11:41
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Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü, ilk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurduklarını duyurdu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendikleri bildirildi.

Askeri üssün temas hattından 589 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırıda Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, uçağın vurulduğunun uydu fotoğraflarıyla kanıtlandığı ifade edildi.

Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde bu tip savaş uçaklarından sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna İstihbaratı, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurdu - Son Dakika

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