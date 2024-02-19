Ukrayna, İsviçre ile Küresel Barış Zirvesi için görüşmeler yapıyor

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yevheniia Filipenko, Şubat 2022'den bu yana Rusya ile devam eden savaşı sonlandırmak için İsviçre ile Ukrayna'nın yüksek düzeyli "Küresel Barış Zirvesi"nin ayrıntılarını görüştüğünü bildirdi.
Filipenko, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle buluşarak Rusya ile devam eden savaş ve ülkesinin diğer konulardaki pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Filipenko, bunu, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ve ilhak girişimi" olarak niteledi.
Filipenko, "İki yıl önce Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının BM Şartı'na yönelik bir saldırı olduğunu konuşmuştuk. Bu çok taraflı işbirliğinin temellerine yönelik bir saldırıydı ve eğer önlem alınmazsa daha fazla ihlale yol açacak." diye konuştu.
Cenevre'deki muhataplarıyla bu konuyla ilgili sürekli diyalog içerisinde olduklarını kaydeden Filipenko, ortak adım atmanın önemine işaret etti.
Filipenko, 26 Şubat'ta başlayacak İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 55. Oturumu'nda, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına dikkati çekeceklerini söyledi.
???????Filipenko, Ukrayna ve İsviçre'nin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı sonlandırmak için yüksek düzeyli bir "Küresel Barış Konferansı" düzenlemeyi planladığını hatırlatarak, "İki taraf, bu zirvenin ayrıntılarını görüşüyor. Detayları çok yakında öğrenebileceğiz. Küresel Barış Konferansı'nın amacı, barış formülünün ilkelerini onaylamak ve ardından uygulamaya geçmek için bunun her noktası üzerinde farklı formatta, özel ve tematik tartışmayı sürdürmektir." dedi.
Zirvenin çok sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleşmesini planladıklarını belirten Filipenko, bunu paylaşmaktan da memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Büyükelçi Filipenko, Ukrayna'ya ekonomik, politik ve askeri alanda destek veren tüm ülkelere minnettar olduklarını da sözlerine ekledi.
Zirveye ilişkin açıklama 15 Ocak'ta yapıldı
Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin başkenti Bern'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Ocak'ta İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ile görüşmüştü.
Burada düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, barış zirvesi için İsviçre ile planlamalara 16 Ocak'tan itibaren başlayacakları bilgisini paylaşmıştı.
Zelenskiy, İsviçre'de yapılması planlanan zirveye, sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen ülkelerin davet edileceğini, görüşmelerde Rusya'nın yer almayacağını ve Çin'in de hazır bulunmasını umduğunu dile getirmişti.
Son Dakika › Güncel › Ukrayna, İsviçre ile Küresel Barış Zirvesi için görüşmeler yapıyor - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?