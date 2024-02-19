Ukrayna, İsviçre ile Küresel Barış Zirvesi için görüşmeler yapıyor

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Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yevheniia Filipenko, Şubat 2022'den bu yana Rusya ile devam eden savaşı sonlandırmak için İsviçre ile Ukrayna'nın yüksek düzeyli "Küresel Barış Zirvesi"nin ayrıntılarını görüştüğünü bildirdi.

Filipenko, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle buluşarak Rusya ile devam eden savaş ve ülkesinin diğer konulardaki pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Filipenko, bunu, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ve ilhak girişimi" olarak niteledi.

Filipenko, "İki yıl önce Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının BM Şartı'na yönelik bir saldırı olduğunu konuşmuştuk. Bu çok taraflı işbirliğinin temellerine yönelik bir saldırıydı ve eğer önlem alınmazsa daha fazla ihlale yol açacak." diye konuştu.

Cenevre'deki muhataplarıyla bu konuyla ilgili sürekli diyalog içerisinde olduklarını kaydeden Filipenko, ortak adım atmanın önemine işaret etti.

Filipenko, 26 Şubat'ta başlayacak İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 55. Oturumu'nda, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına dikkati çekeceklerini söyledi.

???????Filipenko, Ukrayna ve İsviçre'nin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı sonlandırmak için yüksek düzeyli bir "Küresel Barış Konferansı" düzenlemeyi planladığını hatırlatarak, "İki taraf, bu zirvenin ayrıntılarını görüşüyor. Detayları çok yakında öğrenebileceğiz. Küresel Barış Konferansı'nın amacı, barış formülünün ilkelerini onaylamak ve ardından uygulamaya geçmek için bunun her noktası üzerinde farklı formatta, özel ve tematik tartışmayı sürdürmektir." dedi.

Zirvenin çok sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleşmesini planladıklarını belirten Filipenko, bunu paylaşmaktan da memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Büyükelçi Filipenko, Ukrayna'ya ekonomik, politik ve askeri alanda destek veren tüm ülkelere minnettar olduklarını da sözlerine ekledi.

Zirveye ilişkin açıklama 15 Ocak'ta yapıldı

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin başkenti Bern'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Ocak'ta İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ile görüşmüştü.

Burada düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, barış zirvesi için İsviçre ile planlamalara 16 Ocak'tan itibaren başlayacakları bilgisini paylaşmıştı.

Zelenskiy, İsviçre'de yapılması planlanan zirveye, sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen ülkelerin davet edileceğini, görüşmelerde Rusya'nın yer almayacağını ve Çin'in de hazır bulunmasını umduğunu dile getirmişti.