Ukrayna, Körfez Ülkelerine İHA Mücadelesi İçin Ekip Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna, Körfez Ülkelerine İHA Mücadelesi İçin Ekip Gönderdi

10.03.2026 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, İran'ın İHA'larına karşı üç Körfez ülkesine uzman ekip gönderdiklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'ın "Şahed" tipi insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele etme konusunda destek vermek amacıyla Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdiklerini bildirdi.

Ukrayna basınına göre, Zelenskiy sosyal medya hesabından, gazetecilerin Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkındaki sorularını yanıtladı.

İran'ın fırlattığı Şahed tipi İHA'lara karşı mücadele etmek için Körfez ülkelerine Ukraynalı uzmanlardan oluşan ekiplerin gönderildiğini aktaran Zelenskiy, "Orta Doğu'daki duruma gelince, üç profesyonel, tam donanımlı ekip gönderdik. Anlaşmalarımız kapsamında gönderdiğimiz ilk üç ülke Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde devam eden savaşa değinen Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın Bryansk bölgesinde füzeler için kritik bileşenleri üreten fabrikaya saldırı düzenlediklerini belirterek,"Bu fabrika, her türlü Rus füzesi için kontrol sistemleri üretiyordu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Teknoloji, Orta Doğu, Ukrayna, Güncel, Körfez, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Körfez Ülkelerine İHA Mücadelesi İçin Ekip Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 23:40:03. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, Körfez Ülkelerine İHA Mücadelesi İçin Ekip Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.