Ukrayna Lugansk\'a son 24 saatte hava saldırıları düzenledi, 5 sivil öldü

Ukrayna Lugansk'a son 24 saatte hava saldırıları düzenledi, 5 sivil öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna'nın son 24 saatte Lugansk bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti. Rusya tarafından bölgeye atanan yönetici Leonid Paseçnik, 4 kişinin de yaralandığını ve ölenlerden birinin otobüse düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiğini açıkladı.
MOSKOVA, 11 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna'nın son 24 saat içinde Lugansk bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin otobüse düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.
Rusya tarafından bölgeye atanmış olan yönetici Leonid Paseçnik salı günü sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimiz için zor bir gün oldu. 5 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik de aynı gün düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın son iki hafta içinde düzenlediği saldırılarda Zaporijya Nükleer Santrali'nde çalışan üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.
Kaynak: Xinhua
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