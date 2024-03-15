Ukrayna Merkez Bankası, Mart-Nisan aylarında 10 milyar dolar dış finansman bekliyor - Son Dakika
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Ukrayna Merkez Bankası, Mart-Nisan aylarında 10 milyar dolar dış finansman bekliyor

Ukrayna Merkez Bankası, Kiev'in bu yılın Mart-Nisan aylarında 10 milyar ABD dolarının üzerinde dış finansman almayı beklediğini açıkladı. Banka, uluslararası finansmanda yaşanan yetersizlik riskine rağmen olumlu gelişmelerin olduğunu belirtti. Ukrayna'nın 2023 yılında 42,5 milyar dolar dış finansman aldığı bilgisi de Maliye Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

15.03.2024 15:16
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KİEV, 15 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Merkez Bankası (NBU), Kiev'in bu yılın Mart-Nisan aylarında 10 milyar ABD dolarının üzerinde dış finansman almayı beklediğini söyledi.

Bankadan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Uluslararası finansmanda yaşanan yetersizlik riski devam ediyor ancak son zamanlarda bu konuda olumlu gelişmeler de görülüyor" ifadelerine yer verildi.

Maliye Bakanlığı'na göre Ukrayna 2023 yılında 42,5 milyar dolar dış finansman almıştı.

Kaynak: Xinhua

Merkez Bankası, Ukrayna, Kiev, Uluslararası İlişkiler, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Merkez Bankası, Mart-Nisan aylarında 10 milyar dolar dış finansman bekliyor - Son Dakika

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