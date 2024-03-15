Ukrayna Merkez Bankası, Mart-Nisan aylarında 10 milyar dolar dış finansman bekliyor

KİEV, 15 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Merkez Bankası (NBU), Kiev'in bu yılın Mart-Nisan aylarında 10 milyar ABD dolarının üzerinde dış finansman almayı beklediğini söyledi.
Bankadan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Uluslararası finansmanda yaşanan yetersizlik riski devam ediyor ancak son zamanlarda bu konuda olumlu gelişmeler de görülüyor" ifadelerine yer verildi.
Maliye Bakanlığı'na göre Ukrayna 2023 yılında 42,5 milyar dolar dış finansman almıştı.
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