Ukrayna'nın Geleceği İçin Ortak Mutabakat

13.08.2025 17:20
Starmer ve Schoof, Ukrayna'nın katılımı olmadan karar alınmaması gerektiğinde mutabık kaldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Hollanda Başbakanı Dick Schoof'un yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın geleceğine ilişkin, bu ülkenin katılımı olmadan herhangi bir karar alınmaması gerektiği konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, Starmer ile Schoof'un telefon görüşmesinde Ukrayna'ya yönelik sürekli destek ve Rusya ile savaşın sona erdirilmesine ilişkin yürütülen çalışmaların gündeme geldiğini belirtti.

Sözcü, liderlerin, Ukrayna olmadan bu ülkenin geleceğine dair herhangi bir karar alınmaması konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

