Ukrayna'nın İHA Saldırısında 5 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Ukrayna'nın İHA Saldırısında 5 Ölü, 6 Yaralı

Ukrayna\'nın İHA Saldırısında 5 Ölü, 6 Yaralı
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Moskova Oblastı'nda Ukrayna'nın düzenlediği İHA saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralandı.

MOSKOVA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna'nın salı sabahı Rusya'nın Moskova Oblastı'na düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Moskova Valisi Andrey Vorobyov Max kanalından yaptığı açıklamada, "Üzüntüyle belirtirim ki can kayıpları ve yaralanmalar var. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralıların tamamına gerekli tıbbi müdahale yapılıyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Vali, saldırıda Çehov belediye bölgesinde bulunan bir elektrik trafo merkezi, bir idari bina ve Novoselok sanayi bölgesindeki çeşitli tesislerin zarar gördüğünü belirtti.

Vorobyov ayrıca, İHA enkazının Solnışkovo köyünde bir müstakil ev ile bir otomobile zarar verdiğini, ancak burada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Moskova, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın İHA Saldırısında 5 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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