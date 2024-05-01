Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihracatı çatışma öncesi seviyelere ulaştı

Güncel

KİEV, 1 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna'nın Karadeniz limanları üzerinden yaptığı tahıl ihracatı, çatışma öncesi seviyelere ulaştı.

Devlete ait Ukrinform Haber Ajansı'nın Salı günü yayımladığı habere göre, Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, ülkenin Odessa, Çornomorsk ve Pivdennyi limanlarından yaklaşık 25 milyon ton gıda maddesi ihraç ettiğini söyledi.

Kyslytsya, 10 Ağustos 2023'te Karadeniz'de "insani koridorun" kurulmasından bu yana Ukrayna'dan 1.300 kargo gemisinin kalktığını belirtti.

Kyslytsya'ya göre bu gemiler Ukrayna'dan 40 ülkeye tahıl ve diğer tarım ürünleri ulaştırdı.

Ukrayna, 2023'ün Temmuz ayında sona eren Karadeniz Tahıl Girişimi'ne alternatif olarak aynı yılın Ağustos ayında Karadeniz'deki kargo gemileri için "insani koridor" kurmuştu.