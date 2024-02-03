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Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki bir fırına saldırı: 15 ölü - Son Dakika
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Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki bir fırına saldırı: 15 ölü

Ukrayna\'nın Luhansk bölgesindeki bir fırına saldırı: 15 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki bir fırına yönelik saldırıda 15 kişinin öldüğünü açıkladı. Bakanlık, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu fırının çöktüğünü ve enkaz altından 15 cesedin çıkarıldığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

03.02.2024 23:13
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'nın, Luhansk bölgesindeki bir fırına yönelik saldırısında 15 kişinin öldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan Ukrayna'nın, Rusya tarafından ilhak edilen Luhansk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu Luhansk'ta 2 katlı bir fırın çöktü, siviller yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, enkazdan 15 kişinin cesedini çıkardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, saldırı sırasında fırında onlarca sivillerin bulunduğunu belirterek, söz konusu eylemin "terör saldırısı" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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