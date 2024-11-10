Ukrayna'nın Moskova'ya Saldırısı

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(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu sabah 34'ü başkent Moskova olmak üzere Rusya'nın altı bölgesine gönderdiği 70 insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın başkentine yapılan en büyük saldırıda, bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rus topraklarındaki tesislere yönelik "terör saldırısı düzenleme girişimi"nin engellendiğini bildirdi. Bakanlık konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görevdeki hava savunma güçlerinin 34'ü Moskova, 14'ü Bryansk, 7'si Oryol, 7'si Kaluga, 6'sı Kursk ve 2'si Tula bölgesi olmak üzere toplam 70 Ukrayna yapımı insansız hava aracını tespit edip imha ettiğini belirtti. Bakanlık, bunun Rusya'nın 2022'de Ukrayna'da saldırıya başlamasından bu yana başkent Moskova'ya yönelik en büyük saldırı olduğunu kaydetti. Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov, hava saldırısı sonucu 52 yaşındaki bir kadının yaralandığını, Moskova bölgesindeki Stanovoye köyünde bulunan iki evin ise alev aldığını açıkladı.

Moskova'daki Şeremetyevo, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarındaki uçuşlar, Ukrayna hava saldırısı sonrası geçici olarak durdurulduktan kısa bir süre sonra yeniden başladı. Havalimanlarına gelen uçaklar, uçuşa kapalı saatlerde çevredeki şehirlere yönlendirildi.

Ukrayna, genellikle enerji üretim tesislerini hedef alan saldırıların, çatışmaların başladığı Şubat 2022'den bu yana topraklarında gerçekleşen Rus bombardımanlarına bir yanıt olduğunu ifade etti.