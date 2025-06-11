Ukrayna'nın Örümcek Ağı Operasyonu'ndan Yeni Görüntüler

- Ukrayna, Rus uçaklarını vurduğu Örümcek Ağı Operasyonu'ndan yeni görüntü yayınladı

KİEV - Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 1 Haziran'da Rus askeri uçaklarına gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırısından yeni bir video paylaştı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 1 Haziran'da Rusya topraklarındaki 4 havalimanındaki 41 askeri uçağın aynı anda vurulduğu "Örümcek Ağı Operasyonu"na ilişkin yeni bir görüntü yayınladı. Videoda, saldırılardan birinin planlama aşamasından uygulamaya kadar tüm ayrıntılarına yer verildi. Görüntüde, saldırıda kullanılan dronların ahşap kabinde kamyonda taşındığı, daha sonra dronların kamyondan havalanarak Rus uçaklarını hedef aldığı görüldü. Özel operasyonun Ukrayna'daki yerleşim yerlerine, hastanelere ve enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılara cevap olarak gerçekleştirildiği hatırlatıldı. SBU Başkanı Vasyl Malyuk açıklamada, "SBU, düşmanı vuruyor ve kendilerini ulaşılmaz gördükleri yerlerde bile vurmaya devam edecek. Onları yeni sürprizlerle şaşırtmak için çalışıyoruz. Örümcek Ağı operasyonundan daha az acı verici olmayacak" ifadelerini kullandı. Malyuk, "Savaş kanunları ve teamülleri uyarınca barışçıl şehirlerimizi bombalayan askeri havaalanları ve uçaklar gibi kesinlikle meşru hedefleri vurduk" dedi.

Ukrayna'nın Rus askeri uçaklarını vurduğu özel operasyonu

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 1 Haziran'da Rusya'daki Olenya, Ivanovo, Diagilevo ve Belaya askeri üslerindeki A-50, Tu-95, Tu-22, Tu-160, An-12 ve Il-78 olmak üzere 41 uçağı, 117 İHA ile hedef almıştı. Rusya'nın saldırı sonucu kaybının tahminen 7 milyar dolardan fazla olduğu belirtilmişti.