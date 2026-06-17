Ukrayna'nın Saldırıları Rus İkmalini Aksatıyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın Saldırıları Rus İkmalini Aksatıyor

17.06.2026 18:42
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NATO yetkilisi, Ukrayna'nın saldırılarının Rusya'nın Kırım'a ikmalını zorlaştırdığını belirtti.

Üst düzey bir NATO yetkilisi, Ukrayna'nın son dönemde düzenlediği saldırıların Rusya'nın işgal altındaki bölgelerdeki lojistik ağlarını ve ulaşım hatlarını giderek daha fazla aksattığını, bu nedenle Moskova'nın Kırım'a etkin şekilde ikmal sağlamakta zorlandığını söyledi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey NATO yetkilisi, Rusya'nın Kırım'a ikmal kapasitesinin önemli ölçüde zayıfladığını belirtti.

Yetkili, "Rusya'nın artık Kırım'a etkin şekilde ikmal sağlayamadığını görüyoruz. Yakıt sıkıntıları yaşanıyor. İşgal altındaki bölgelere, özellikle de Kırım'a güvenli ulaşım sağlama imkanları giderek daha da kısıtlanıyor." dedi.

Ukrayna'nın güney Ukrayna ve Kırım çevresinde Rus lojistik hatlarını hedef alan koordineli bir kampanya yürüttüğünün altını çizen yetkili, kuzey Kırım'daki köprülere yönelik saldırıların da ulaşım ağlarını daha fazla sekteye uğrattığını ifade etti.

Sahadaki durumun Moskova'nın söylemlerinden farklı olduğunu savunan yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'da kötüleşen askeri, ekonomik ve sosyal koşullara rağmen tutumunu değiştirmediğini dile getirdi.

Rus güçlerinin bu yıl savaş alanında inisiyatifi koruduğunu ancak ilerleyişinin daha düzensiz hale geldiğini belirten yetkili, mevcut göstergelerin büyük çaplı yeni bir Rus taarruzuna işaret etmediğini kaydetti.

Yakın gelecekte en olası senaryonun cephe hatlarında büyük değişimlerin yaşanmadığı mevzi savaşının sürmesi olduğunu ifade eden yetkili, Rusya ile Çin arasındaki askeri işbirliğinden de endişe duyduklarını aktardı.

Yetkili, Moskova ile Pekin arasında "önemli düzeyde bilgi paylaşımı" olduğunu, Rusya'nın savaş alanında edindiği tecrübelerin Çin ile paylaşıldığını kaydetti.

Öte yandan yetkili, Çin'in Rus askerlerine eğitim verdiğine ilişkin haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Saldırıları Rus İkmalini Aksatıyor - Son Dakika

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