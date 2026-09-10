Ukrayna'nın Soçi sahiline insansız deniz aracı saldırısında 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ukrayna'nın Soçi sahiline insansız deniz aracı saldırısında 8 kişi yaralandı

Ukrayna\'nın Soçi sahiline insansız deniz aracı saldırısında 8 kişi yaralandı
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Ukrayna'nın Rusya'nın Soçi kentindeki sahil şeridine insansız deniz aracıyla düzenlediği saldırıda 8 kişi yaralandı. Saldırı sonrası plaj altyapısında kısmi hasar ve yangın çıkarken, yaralılardan 5'i sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

MOSKOVA, 10 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna'nın çarşamba günü Rusya'nın Soçi kentindeki sahil şeridine insansız deniz aracıyla düzenlediği saldırıda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kuban Acil Müdahale Merkezi çarşamba günü yaptığı açıklamada, saldırının ardından Soçi sahil şeridinde yangın çıktığını belirterek, "Plaj altyapısı ve Primorskaya sahil şeridinin bir bölümünde kısmi hasar oluştu. Operasyonel ve özel ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, yaralılardan 5'inin sağlık kuruluşlarına sevk edildiği, diğer 3'üne ise olay yerinde gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Soçi sahiline insansız deniz aracı saldırısında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Soçi sahiline insansız deniz aracı saldırısında 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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