Ukrayna'nın Yeniden İnşası İçin 524 Milyar Dolar Gerekli - Son Dakika
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Ukrayna'nın Yeniden İnşası İçin 524 Milyar Dolar Gerekli

Ukrayna, toparlanma için 10 yıl içinde 524 milyar dolar ihtiyaç duyacak. Öncelikler güvenlik ve enerji.

26.02.2025 12:46
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KİEV, 26 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Dünya Bankası'nın yeni raporuna işaret ederek Ukrayna'nın toparlanmak için önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 524 milyar ABD dolarına ihtiyaç duyacağını söyledi.

Şmıgal salı günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Son rakamlar, önceki tahminlere göre 38 milyar dolar artış olduğunu gösteriyor. Böylesine büyük maliyetler, toparlanmanın küresel bir proje olması gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Ukrayna hükümetinin yeniden inşa sırasında güvenlik, enerji verimliliği ve erişilebilirliğe öncelik vererek "daha iyisini inşa et" ilkesine bağlı kalacağı belirtildi.

Hükümetin basın servisinden yapılan açıklamada ise ülkenin konut sektörünün yeniden inşası için yaklaşık 84 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu, bunu 78 milyar dolarla ulaşım sektörü ve 68 milyar dolarla enerji sektörünün izlediği kaydedildi.

Ukrayna kabinesi 2025 yılında konut, eğitim, sağlık ve enerji gibi sektörlerdeki öncelikli toparlanma çabalarına 7,37 milyar dolar tahsis etti.

Hükümet bu yıl toparlanma ve yeniden inşa için gerekli finansman açığının 9,96 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: Xinhua

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