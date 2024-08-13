Ukrayna ordusu Luhansk bölgesine saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti

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Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesine Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Natalya Paşçenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının misket içerikli mühimmat ile yapıldığını belirten Paşçenko, "Sivillerle dolu bir otobüs saldırıya uğradı. Bir kişi olay yerinde, diğeri de hastanede hayatını kaybetti. Biri çocuk olmak üzere yaklaşık 30 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.