Ukrayna, Polonya sınırı yakınında Kiev-Varşova trenine saldırı düzenlendiğini duyurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Polonya sınırı yakınında Kiev-Varşova trenine saldırı düzenlendiğini duyurdu

Ukrayna, Polonya sınırı yakınında Kiev-Varşova trenine saldırı düzenlendiğini duyurdu
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Ukrayna, Rusya'nın Volin bölgesinde Polonya sınırına yaklaşık iki kilometre mesafede Kiev-Varşova seferi yapan yolcu treninin lokomotifine saldırı düzenlediğini açıkladı. Gözlemcilerin mürettebatı önceden uyarması sayesinde saldırıda yaralanan olmadı; trende 206 yolcu bulunuyordu.

KİEV, 14 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya tarafından ülkenin kuzeybatısındaki Volin bölgesinde, Polonya sınırına yaklaşık iki kilometre mesafede bir yolcu treninin lokomotifine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ukrayna devletine ait Ukrzaliznytsia demiryolu şirketi pazar günü yaptığı açıklamada, gözlemcilerin tren mürettebatını önceden uyarması sayesinde saldırıda kimsenin yaralanmadığını belirtti.

Kyiv Post gazetesine göre, saldırıda Kiev ile Varşova arasında sefer yapan tren hedef alındı.

Ukrayna devletine ait Suspilne kanalının bildirdiğine göre Volin Gümrük Ofisi Sözcüsü Valentina Çerniş, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda Polonya sınırındaki Yahodin Sınır Kapısı yakınında bulunan bir benzin istasyonunun da hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, saldırılar karşısında Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Saldırıyı doğrulayan Polonya'nın PKP Şehirlerarası demiryolu hizmeti de Kiev'den Varşova'ya doğru giden trende 206 yolcunun bulunduğunu bildirdi.

Rusya, saldırı konusunda henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ukrayna, Polonya sınırı yakınında Kiev-Varşova trenine saldırı düzenlendiğini duyurdu - Son Dakika

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