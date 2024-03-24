Ukrayna, Rus Donanmasına Ait Gemi ve Altyapıları Vurdu

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Ukrayna ordusunun, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda Rus donanmasına ait "Yamal" ve "Azov" çıkarma gemilerini vurduğu bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Dairesinin sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun Karadeniz'deki Rusya Deniz Kuvvetlerine saldırı düzenlediği kaydedildi.

Ukrayna ordusunun, Kırım'daki Rus donanması ve çeşitli askeri altyapılara saldırı gerçekleştirdiği bilgisi verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Savunma Kuvvetleri, işgal altındaki Sivastopol'daki büyük çıkarma gemileri 'Yamal' ve 'Azov'u, bir iletişim merkezini ve geçici olarak işgal edilen Sivastopol'da Rus Karadeniz Filosunun çeşitli altyapı tesislerini başarıyla vurdu."

Ukrayna: Rusya füze ve 28 İHA ile saldırı gerçekleştirdi

Öte yandan, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine gece ve sabaha karşı füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 29 ?-101/?-555 model seyir füzesi ve 28 "Şahid" İHA ile Ukrayna topraklarına saldırdığını belirtti.

Oleşçuk, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin muharebe çalışmaları sonucunda 18 seyir füzesi ve 25 İHA olmak üzere toplam 43 hedefin Dnipropetrovsk, Herson, Mıkolayiv, Odessa, Sumi ve Kiev bölgeleri üzerinde imha edildiğini aktardı.

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın güneydoğu bölgelerine insansız hava araçları saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerinin muharebe çalışmalarının gece boyu devam ettiğine işaret edilen açıklamada, İHA'ların Odessa bölgesinden Dnipropetrovsk bölgesine kadar iki grup halinde saldırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Güney Savunma Kuvvetlerinin operasyonel bölgesinde 15'i Dnipropetrovsk, 3'ü Odessa, 3'ü Mikolayiv, biri de Herson bölgelerinde olmak üzere toplam 22 İHA'nın vurulduğu aktarıldı.

Dnipropetrovsk bölgesinde Rus ordusunun enerji tesislerine saldırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "İHA parçalarının düşmesi sonucunda Krivoy Rog'da ısıtma şebekeleri ve elektrik hatları hasar gördü. Vurulan İHA parçası Nikopol ilçesindeki bir enerji tesisine hasar verdi. Uzmanlar elektriğin yeniden verilmesi için çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucunda Odessa bölgesindeki liman altyapısının hasar gördüğü, can kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.