Ukrayna, Rus Esaretindeki 10 Vatandaşını Takas Yoluyla Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna, Rus Esaretindeki 10 Vatandaşını Takas Yoluyla Kurtardı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, takas sonucu Rus esaretindeki 10 Ukrayna vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu. Serbest kalanlar arasında Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal de bulunuyor. Zelenskiy, tüm esirler kurtarılıncaya kadar çaba sarf edeceklerini belirtti ve esirlerin serbest bırakılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

29.06.2024 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, takas sonucu Rus esaretindeki 10 Ukrayna vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm zorluklara rağmen 10 kişiyi daha Rus esaretinden kurtarmayı başardık." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zelenskiy, tüm esirler kurtarılıncaya kadar çaba sarf edeceklerini belirtti.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaştığı takas sonucu serbest kalanların arasında Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal de bulunuyor.

Celal, 2021'de Kırım'da Ruslar güvenlik güçlerince esir alınmıştı. Rus istihbaratı Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021 tarihinde bir sabotaj eylemi düzenlendiğini iddia etmiş, eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ile Kırım Tatar Milli Meclisince organize edildiğini ileri sürmüştü. Rus istihbaratının operasyonları sonucu KTMM Başkan Yardımcısı Celal tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Tatar, Kırım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rus Esaretindeki 10 Vatandaşını Takas Yoluyla Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:14:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rus Esaretindeki 10 Vatandaşını Takas Yoluyla Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement