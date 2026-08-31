Ukrayna, Rus Hedeflerine Saldırdı - Son Dakika
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Ukrayna, Rus Hedeflerine Saldırdı

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Ukrayna, son saldırılarda Rus askeri hedeflerini vurdu, radar, İHA kontrol noktaları ve lojistik depoları tamam.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı savunma birliklerinin, Rusya'nın askeri hedeflerine yönelik saldırılarda bir radar istasyonu, S-400 hava savunma sistemine ait mobil komuta aracı, iletişim merkezi, insansız hava aracı (İHA) kontrol noktası ile lojistik ve ikmal depolarını vurduğu bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son bir günde Rus ordusuna ait çok sayıda askeri hedefe saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Desnyanskiy ilçesinde bir radar istasyonunun vurulduğu, aynı bölgedeki Ploskobukreyevka yakınlarında ise S-400 hava savunma sisteminin mobil komuta aracının hedef alındığı kaydedildi.

Belgorod bölgesindeki Zimniy yerleşimi yakınlarında Rus birliklerine ait bir iletişim merkezinin, Zaporijya bölgesindeki Gulyaypole yakınlarında da Rus güçlerinin İHA kontrol noktasının vurulduğu aktarıldı.

Ukrayna Genelkurmayının açıklamasına göre, Rus birliklerine ait lojistik ve ikmal depoları da hedef alındı. Bu kapsamda, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Kir-Baylar, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Verhnekamanka ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki Popovo-Lejachi yerleşimlerindeki lojistik ve ikmal depolarına da saldırı düzenlendi.

Açıklamada, saldırıların yol açtığı hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rus Hedeflerine Saldırdı - Son Dakika

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