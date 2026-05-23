Ukrayna, Rus Kimya Fabrikasına Hava Saldırısı Düzenledi

23.05.2026 15:03
Zelenskiy, Rusya'nın önde gelen kimya fabrikasına hava saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Perm bölgesindeki önde gelen kimya fabrikasına saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Güvenlik Servisinin (GUR), Rusya'nın "Metafrax Chemicals???????" fabrikasına hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Fabrikanın Ukrayna sınırına yaklaşık 1700 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Metafrax Chemicals, Rus kimya endüstrisinin önemli bir parçasıdır. Sanayi ürünleri, onlarca Rus askeri sanayisine tedarik ediliyor. Buna havacılık teknolojisi, insansız hava araçları (İHA), roket motorları ve patlayıcı maddeler de dahil. Halihazırda işletmedeki üretim süreci durdurulmuştur."

Zelenskiy, söz konusu tesise yönelik saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

"Metafrax Chemicals???????", Rusya'nın metanol üreten en büyük kimya fabrikalarından biri olarak biliniyor.

Rus ordusu, gece Ukrayna'ya 124 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, gece ülkeye silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırının "İtalmas" ile "Şahed" ve "Gerbera" tipi 124 SİHA ile gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 102 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

