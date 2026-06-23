Ukrayna, Rus Tesislerini Vurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Rus Tesislerini Vurdu

Ukrayna, Rus Tesislerini Vurdu
23.06.2026 14:20
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Ukrayna, Rusya'ya ait askeri tesisleri hedef aldığını açıkladı; Moskova, sivil gemilere saldırdı.

KİEV/MOSKOVA, 23 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya'ya ait askeri, haberleşme ve lojistik tesislerini hedef aldığını açıkladı ve Moskova yönetimini Karadeniz'de yabancı bayraklı ticaret gemilerine saldırarak bir mürettebatın ölümüne yol açmakla suçladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova bölgesindeki Dubna Uzay Haberleşme Merkezi'ni, Krasnodar bölgesindeki Kavkaz Limanı'nı, Rus birliklerine ikmal sağlayan iki araç feribotunu, İskender ve Kh-101 füzeleri için elektronik parça üreten Voronej'deki bir fabrikayı, bir insansız hava aracı (İHA) operatörü eğitim sahasını ve bir köprüyü vurduklarını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise hava savunma sistemlerinin gece boyunca ülke toprakları üzerinde Ukrayna'ya ait 301 İHA'yı imha ettiğini duyurdu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent yakınlarında 84 İHA'nın düşürüldüğünü, olayda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediğini belirtti.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'ya ait İHA'ların gece boyunca yabancı bayraklı üç sivil gemiyi vurduğunu ve Panama bayraklı bir dökme yük gemisindeki bir Mısırlı mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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