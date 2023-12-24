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Ukrayna, Rusya ile savaşı bitirmeden NATO üyesi olamaz - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya ile savaşı bitirmeden NATO üyesi olamaz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkesinin Rusya ile savaşı bitirmeden NATO üyesi olamayacağını belirtti. Podolyak, NATO ile işbirliği devam etse de savaşın adaletli sonuca bağlanması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna, Rusya ile savaşı bitirmeden NATO üyesi olamaz
24.12.2023 - 14:43,
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkesinin Rusya ile savaşı bitirmeden NATO üyesi olamayacağını belirtti.

Yerel televizyonlara konuşan Podolyak, "Rusya ile savaş devam ettiği sürece NATO üyesi olamayız ancak NATO ile birtakım somut anlaşmalara sahibiz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in net tutumu da ortada. İşbirliğimiz devam ediyor. Üye de olacağız fakat önce savaşı adaletli sonuca bağlamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya, Ukrayna'nın küçük kısmını ilhak ederek geri kalanının NATO üye olmasına yanaşır mı?" diye soran Podolyak, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki hayır. Demek ki savaş devam edecek. Tüm diğer teorik öneriler gerçek dışı. Bugün kimse Kiev'e 1-2 sene sonra NATO kapılarını açmayı vadetmiyor. Zaten savaş sürdüğü sürece böyle bir teklifi beklemek de abes."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya ile savaşı bitirmeden NATO üyesi olamaz - Son Dakika
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