Ukrayna Rusya topraklarına dron saldırısı: 6 yaralı - Son Dakika
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Ukrayna Rusya topraklarına dron saldırısı: 6 yaralı

Ukrayna Rusya topraklarına dron saldırısı: 6 yaralı

Ukrayna'nın sınırdaki Rusya bölgelerine düzenlediği dron saldırılarında 6 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 13 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırılarda bir fabrikada yangın çıktı, ancak yaralanan olmadı. Toplamda 6 kişi yaralandı.

16.07.2024 15:44
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- Ukrayna Rusya topraklarına dron saldırısı: 6 yaralı

MOSKOVA - Ukrayna'nın sınırdaki Rusya bölgelerine düzenlediği dron saldırılarında 6 kişi yaralandı.

Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 13 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna ordusunun sınıra yakın Kursk bölgesine bağlı Korenevo kasabasındaki elektrikli cihaz üreten bir fabrikaya düzenlediği saldırı sonucu yangın çıktı. Yangın sabah saatlerinde söndürülürken, saldırıda yaralanan olmadı.

Kursk Bölge Valisi Vekili Alexei Smirnov yaptığı açıklamada, bölgedeki bir eve gerçekleştirilen dron saldırısında ise bir kişinin yaralandığını söyledi. Ukrayna sınırına yakın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik saldırılarda 4 kişinin yaralandığını belirtti. Voronej Bölgesi Valisi Alexander Gusev de düzenlenen dron saldırısı sonucu 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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