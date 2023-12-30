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Ukrayna Saldırısında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna Saldırısında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine düzenlediği saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı sonucunda birçok kişi yaralandı.

Ukrayna Saldırısında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
30.12.2023 - 15:57,
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Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine düzenlendiği saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Belgorod kenti merkezine saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 çocuk öldü, yaralılar var." ifadelerini kullandı.

Belgorod Bölge Valisi Gladkov, dün şehirlerine saldırı düzenlendiğini ve 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kiev yönetiminin 29 Aralık'ta Rusya Federasyonunun topraklarındaki unsurlara yönelik çok namlulu roketatar ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma sistemlerince Belgorod bölgesi üzerinde 13 roket yok edildi." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA
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