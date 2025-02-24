Ukrayna Savaşının Üçüncü Yılı Anma Töreni

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(ANKARA) - Rusya- Ukrayna savaşının üçüncü yıl dönümü için bugün Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, "Ukrayna olmadan hiçbir barış olmaz ve Ukrayna hakkında karar verilemez. Ayrıca Avrupa olmadan da Avrupa güvenliği konusunda karar verilemez. Avrupa ve Ukrayna olmadan herhangi bir anlaşma başarısızlığa uğrar" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde anma töreni düzenledi. Törende, Ukrayna'nın Ankara Maslahatgüzarı Oleksiy Çernışev, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton konuştu.

Tören, üç yıl boyunca devam eden Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Ukraynalı asker ve sivil vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Daha sonra törende, Ukrayna bayrağı göndere çekilerek, ülkenin ulusal marşı okundu.

İlk konuşmayı yapan Ukrayna'nın Ankara Maslahatgüzarı Oleksiy Çernışev, sözlerine "Bugün Rusya'nın topyekun işgalinin üçüncü yıl dönümü için buradayız. Rusya, barbarca planlarını gerçekleştirmek, egemenliğimizi ele geçirmek, halkımıza boyun eğdirmek için Ukrayna'yı işgal etmeyi seçti" diyerek başladı. Çernışev, şöyle konuştu:

Çernışev : "Bu savaşı biz başlatmadık ve bu savaşa son vermeyi en çok isteyen ulus biziz"

"Savaş, 2022'de başlamadı, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesiyle başladı. Ukrayna'nın tarihinin en zayıf noktalarından birinde olduğu bir anda. Bu savaşı biz başlatmadık ve bu savaşa son vermeyi en çok isteyen ulus biziz. Şubat 2022'de Kiev'in ve demokrasimizin düşmesine 3 gün kaldığını vaat eden birçok ses duyduk. Ukrayna, Avrupa'nın modern tarihindeki en yıkıcı askeri saldırı olan Rusya'nın ilk darbesine dayandı. Üç gün haftalara, aylara ve yıllara dönüştü... Mücadelemiz, cesaretimiz, fedakarlığımız ve birlikteliğimizle geçen üç uzun yıl oldu. Rusya'nın acımasız cinayetleri, vahşeti ve suçlarıyla üç yıl geçti. Rus kötülüğüne karşı birleşik sesiniz, eşi benzeri görülmemiş desteğiniz ve ortak eylemlerinizle üç yıl geçti.

Desteğinizi ölçmek ve hesaplamak mümkün değil. Her bir çaba, mermi, kuruş insanlarımızın hayatını kurtarıyor. 2014'ten bu yana yanımızda duran ev sahibi ülke Türkiye'nin desteğini küçümsememek gerekir. Putin Rusya'sının baskılarına direndik ve boyun eğmedik. Ukrayna ve Avrupa için adil ve kalıcı bir barış istiyoruz! - Güç yoluyla barış. Var olma hakkımızı savunacağız ve kimse bizi teslim olmaya zorlayamayacak. Garantilere dayalı adil ve istikrarlı bir barış istiyoruz. Bunlar olmadan Putin toparlanacak ve yeniden saldırmak için güçlerini yeniden bir araya getirecektir. Ukrayna'dan daha ileri gitmeye çalışacaktır. ve onu sadece ortak çabalarımız durduracaktır."