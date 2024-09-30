Ukrayna Savunucuları Günü Sergisi Ankara\'da

Güncel

(ANKARA) - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın resmi fotoğrafçısı Eduard Kryzhanivskyi'nin Ukrayna Savunucuları Günü için hazırladığı fotoğraf sergisi Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde sergilendi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın resmi fotoğrafçısı olan ve Ukrayna'nın önde gelen fotoğrafçısı Eduard Kryzhanivskyi'nin Ukrayna Savunucuları Günü için hazırladığı fotoğraf sergisi Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde ziyaretçilere açıldı.

Sergide, tam ölçekli savaş sırasında çekilen görüntüler ile ülkelerini savunan Ukraynalı askerlerin fotoğrafları yer aldı. Sergide, ayrıca yok edilen "Mriya" uçağının fotoğrafları ve İrpin ile Borodyanka'da (Kyiv bölgesi) işlenen savaş suçlarını belgeleyen görüntüler özel olarak sergilendi.

Serginin açılış törenine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da katıldı. Bodnar sergiye ilişkin, "Biz bu çok genç ve çok yetenekli Ukraynalı genç fotoğrafçının bu sergisini, Ukrayna'nın savunucularına adıyoruz. Eduard'ın bu sergisi, Rusya-Ukrayna savaşında yaşananları tümüyle ele alıyor" dedi.